"أمازون" تعلن إغلاق مكتبات "كيندل" في الصين

أعلنت شركة "أمازون" أنها ستغلق مكتبات "كيندل" الرقمية في الصين وتوقف بيع جهاز القراءة لتجار التجزئة هناك، بهدف "إعادة ترتيب أولويات الشركة".

وفي منشور عبر تطبيق الرسائل، "وي شات"، قالت الشركة إن المكتبة الرقمية ستتوقف عن العمل نهاية يونيو 2023، وأن العملاء في الصين لن يتمكنوا من شراء كتب إلكترونية جديدة بعد ذلك الموعد، كما لن يتمكنوا من تحميل كتب اشتروها بالفعل بعدها بعام، وفق الشركة التي أشارت إلى أنها ستقدم تعويضات للعملاء الصينيين الذين اشتروا "كيندل" هذا العام.

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يأتي إعلان أمازون فيما تنسحب شركات التكنولوجيا الأجنبية، أو تقلل حجم أعمالها في الصين، تزامنا مع نفاذ قانون صارم حول خصوصية البيانات يحدد للشركات كيفية جمع وتخزين البيانات، لكن "أمازون" قالت إن أعمالها الأخرى مستمرة في الصين.

وقالت الشركة في منشورها إن "التزام أمازون الصين العتيد للعملاء لن يتغير، لقد أقمنا قاعدة أعمال واسعة في الصين وسنستمر في الابتكار والاستثمار".

وأوضحت الشركة أن لديها 10 آلاف موظف في الصين بمكاتب في 12 مدينة.

المصدر: "أسوشيتد برس"