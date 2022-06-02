"أوبك+" ستزيد وتيرة إنتاج النفط هذا الصيف

أعلنت الدول المنتجة للنفط في "أوبك+" الخميس عن زيادة أكبر مما كان متوقعا في إنتاجها هذا الصيف في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية الأزمة في أوكرانيا.

وأعلن التحالف في بيان أن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم العشرة (أوبك+) اتفقوا على "تعديل إنتاج يوليو بزيادة 648 ألف برميل يوميا".

وكان الإنتاج السابق قد حدد بـ 432 ألف برميل يوميا.

وشدد البيان على "أهمية استقرار الأسواق وتوازنها".

المصدر: أ ف ب