روسيا مستعدة لتسوية مطالبات مستثمرين أجانب في إطار سندات "روسيا 2022"

أكدت وزارة المالية الروسية اليوم استعدادها لتسوية مطالبات مستثمرين أجانب لاستكمال الوفاء بالالتزامات المالية في إطار سندات دولية سيادية من إصدار "روسيا -2022".

والحديث يجري عن سداد فوائد تأخير تقدر قيمتها بنحو 1.9 مليون دولار، وتم التأخير في ظل القيود الأمريكية وتجميد احتياطيات أجنبية لروسيا.

وفي 4 أبريل الماضي، نفذت وزارة المالية الروسية مدفوعات في إطار سندات "روسيا 2022"، لكن وصول الحوالة تأخر إلى المستثمرين الأجانب وذلك في ظل العراقيل الأمريكية.

في بداية الأمر أصدرت وزارة المالية الروسية أمر تحويل الأموال اللازمة من الأموال المجمدة في الغرب، لكن البنك رفض تنفيذ أمر الدفع، لتقوم روسيا بتوجيه حوالة بالروبل الروسي، إلا أن المالية الروسية أفادت بعد ذلك بأنه تم الوفاء بالتزام بالدولار.

المصدر: نوفوستي