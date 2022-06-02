لبنان.. عمال بلدية بعلبك يعلنون الإضراب المفتوح

أعلن عمال بلدية ​بعلبك في محافظة البقاع اللبناني​، اليوم الخميس، الإضراب المفتوح والتوقف عن العمل بسبب تدني رواتبهم وعدم تقاضيهم المساعدة الاجتماعية و​بدل النقل​ الجديد.

وقال العمال في بيان: "بعد أن ضاقت بنا سبل العيش براتب البلدية 875 ألف ليرة لبنانية شهريا (حوالي 40 دولارا حسب سعر الصرف في السوق الموازية)، والذي لا يكفي قوت يومنا ولا إيجار بيتنا، ولا طبابة أطفالنا، ولا لتغطية احتياجاتنا بسبب الأزمة التي يمر فيها البلد وارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء أسعار الخبز والمواد الغذائية".

وأضاف البيان: "بعد الصبر لمدة سنتين ونصف، لم يعد لدينا القدرة على تحمل الأعباء، وحتى المساعدة الاجتماعية التي أقرتها الدولة لم نحصل عليها، بسبب عدم تحويل ​وزارة الداخلية​ الأموال المستحقة للبلديات، لذلك قررنا الإضراب المفتوح اعتبارا من اليوم، وحتى نحصل على حقوقنا كاملة".

بدوره أكد رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​، أن "حق عمال بلدية بعلبك مقدس"، معلنا أنه تحدث مع وزير الداخلية بالموضوع، و"على استعداد لمراجعته مرة جديدة، وسوف أتحدث مع رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال ​نجيب ميقاتي​، من أجل إنصاف كل عمال البلديات، وبخاصة عمال البلديات المظلومة".

المصدر: "النشرة"