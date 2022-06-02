إيران تقترح رسميا على منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري أن إيران اقترحت رسميا على منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة لتسهیل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

وقال صفري في تصريح له أمس الأربعاء: "نحن بصفتنا عضوا مراقبا اقترحنا قبل شهر ونصف في إطار رسالة وجهناها إلى منظمة شنغهاي للتعاون اعتماد عملة موحدة بين الدول الأعضاء".

وأضاف: نحن نتابع الاقتراح وفيما لو تم تنفيذه فبإمكانه حل القضايا التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي.

وحول مجالات تعزيز التعاون بين إيران والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود قال، إن أحد المسارات التي يمكننا الوصول بها إلى شمال أوروبا هو البحر الأسود وهذا التعاون يتم عن طريق الصين وبندرعباس وجمهورية آذربيجان وجورجيا والبحر الأسود ومن ثم عن طريق رومانيا وصربيا إلى الدول الأوروبية الآخرى.

وأشار صفري إلى الانتهاء من وثيقة اتفاقية ممر "شمال-جنوب" والربط بين البحر الأسود والخليج والتأكيد على زيادة طاقة نقل السلع عن طريق هذا الممر وأضاف: أن حجم نقل السلع في هذا المسار المؤلف من 3 أجزاء بحرية وسككية وطرقية، البالغ الآن 15 مليون طن، سيصل إلى 30 مليون طن وأن تحقيق هذا الرقم بحاجة إلى تقوية البنية التحتية السككية في هذا المسار.

ونوه إلى أن إيران تقوم في الوقت الحاضر باعداد التمهيدات اللازمة وتوقيع 450 وثيقة للتمتع بالعضوية التنفيذية في منظمة شنغهاي للتعاون وقال: إننا نسعى لتسريع هذه الوتيرة كي نتمكن من التمتع بالعضوية الكاملة وبدء تعاملنا مع الدول الأعضاء في مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادي.

وأوضح أن البروتوكولات التنفيذية للعضوية في منظمة شنغهاي هي كالانضمام إلى المنتدى الاقتصادي الآوراسي، حيث نقوم بإكمال هذه الوتيرة وتقديم الوثائق اللازمة كي نتمكن حتى نهاية العام من الدخول في التجارة الحرة مع الدول الخمس الأعضاء ومنها روسيا وأرمينيا.

المصدر: ارنا