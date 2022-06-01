رئيس أكبر مصرف أمريكي يحذر من "إعصار قادم" في الاقتصاد العالمي

كشف رئيس مصرف JPMorgan Chase & Co. الأكبر في الولايات المتحدة، عن استعداد مصرفه لإعصار في الاقتصاد العالمي، ناصحا المستثمرين بفعل الشيء نفسه.

وقال جيمي ديمون في مؤتمر مالي في نيويورك: "كما تعلمون، كنت أتحدث عن السحب الرعدية، لكنني الآن أريد أن أقوم بتصحيح.. هناك إعصار قادم". ووفقا له، لا أحد يعرف ما إذا كان سيكون "إعصارا صغيرا أم عاصفة ساندي".

ونصح ديمون المحللين والمستثمرين الحاضرين في المؤتمر: "تماسكوا. جيه بي مورغان يستعد، وستكون سياستنا متحفظة للغاية."

وتعتبر خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليل حجم الأصول في ميزانيته العمومية مصدر قلق كبير لرئيس جي بي مورغان. وكما هو متوقع، فإن برنامج ما يسمى بـ "التشديد الكمي" سيصل تدريجيا إلى 95 مليار دولار شهريا.

وقال ديمون: "لم نشهد قط تشديدا كميا بهذا الحجم من قبل، وقد يكون هذا حدثا ستتم كتابته في كتب التاريخ في السنوات الخمسين المقبلة".

وأشار ديمون إلى عامل آخر مثير للقلق، هو التطورات في أوكرانيا وتأثيرها على أسواق السلع، بما في ذلك أسواق الغذاء والطاقة. وقال إن أسعار النفط على وجه الخصوص قد تصل إلى 150 دولارا و175 دولارا للبرميل.

وأضاف "الحروب لا تنتهي بشكل جيد، يمكن أن يكون لها عواقب غير متوقعة. نحن لا نفعل ما يكفي لحماية أوروبا مما سيحدث للنفط في المستقبل القريب."

المصدر: إنترفاكس