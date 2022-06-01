لافروف من الرياض يؤكد أهمية التعاون في إطار "أوبك+" لروسيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أهمية التعاون في إطار مجموعة "أوبك+"، وقال إن التفاعل القائم على مبادئ اتفاق "أوبك+" لا يزال مهما ومناسبا لروسيا.

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وجاء تصريح الوزير الروسي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في ختام زيارته إلى السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم وأبرز منتجي منظمة "أوبك".

وأشار الوزير إلى أنه خلال المناقشات مع زملائه في دول الخليج العربية، تطرق إلى موضوع تأثير الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على أسعار النفط "حصريا كتأكيد للاتفاقيات في إطار (أوبك+)".

وشدد لافروف على أن "مبادئ التعاون على هذا الأساس (مبادئ اتفاق "أوبك"+) تحتفظ بأهميتها".

وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل حظرا جزئيا على استيراد النفط الروسي، واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع الجاري، من حيث المبدأ على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

ووقعت اتفاقية للحد من إنتاج النفط بين دول منظمة "أوبك" و11 دولة من خارجها لأول مرة قبل 5 سنوات في 10 ديسمبر 2016، في ظل تراجع أسعار الطاقة العالمية.

ومع هبوط أسعار النفط مع اشتعال أزمة كورونا في العالم وقعت دول مجموعة "أوبك+" في أبريل 2020 اتفاقا تاريخيا للحد من الإنتاج ويستمر الاتفاق حتى نهاية العام الجاري.

وتجتمع دول مجموعة "أوبك+" بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.

المصدر: تاس