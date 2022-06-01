كم تبلغ عائدات روسيا اليومية من صادرات النفط والغاز؟

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، أن متوسط ​​الدخل اليومي لروسيا من صادرات الغاز والنفط قد يصل لنحو 800 مليون دولار بحلول نهاية العام، وذلك بناء على الحسابات الخاصة للوكالة.

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وأشارت الوكالة إلى أن هدف العقوبات الغربية هو التأثير على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن العملية مستمرة في إثبات عدم فعالية القيود على موسكو.

وجاء في تقرير الوكالة: "العقوبات الغربية كانت تستهدف ضرب الآلة العسكرية الروسية، لكن تلك الآلة لا تزال تعمل إلى حد كبير".

وأوضحت "بلومبرغ" أن روسيا تصدر موارد أخرى مطلوبة في السوق العالمية مثل الغذاء والمعادن، إلى جانب موارد الطاقة.

وعن عائدات روسيا من صادرات الطاقة في 2022 ككل، قالت "بلومبرغ"، إن روسيا ستتلقى حوالي 285 مليار دولار من صادرات الطاقة هذا العام، وهو ما يزيد بنحو 20% عن العام 2021.

ومع الأخذ بعين الاعتبار صادرات روسيا من المعادن، فإن العائدات ستتجاوز هذا العام مستوى 300 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا الأموال الروسية المجمدة في حسابات الدول الغربية.

ولفت "بلومبرغ" إلى أن روسيا قد تواجه ركودا اقتصاديا في المستقبل، لكن في الوقت الحالي يمكن تجاهل الضرر من العقوبات، إذ أن "صناديقها مليئة بعائدات تصدير الموارد التي أصبحت أكثر ربحا من ارتفاع الأسعار الناتج عن الصراع في أوكرانيا".

المصدر: تاس