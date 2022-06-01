شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" تشرع في إنتاج النفط الخام في حقل جديد

أعلنت شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك"، اليوم الأربعاء، عن شروعها في انتاج النفط الخام من حقل "حاسي بئر ركايز"، بالتعاون مع شريكها التايلندي، وفق ما نقلت صحيفة "الشروق".

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وفي بيان لها، أوضحت "سوناطراك" أنها شرعت "رفقة المؤسسة العمومية التايلندية لاستكشاف وإنتاج النفط (PTTEP)، اليوم الأربعاء، في إنتاج أولى الشحنات من النفط الخام من الرقعة التعاقدية "حاسي بئر ركايز" الواقعة في حوض بركين، والتي تستغل في إطار عقد استكشاف وإنتاج المحروقات المبرم في 17 يناير 2010".

وأشارت "سوناطراك" إلى أن "خطة تطوير المشروع تتضمن خلال المرحلة الأولى من الاستغلال، دخول اكتشافي "بوقفة" و"غورد الزيطة" مرحلة الإنتاج عبر ربط 17 بئرا نفطية بمنشآت المعالجة الموجودة بمنطقة غورد الباغل، حيث سيبلغ مستوى الإنتاج المتوقع خلال هذه المرحلة من التطوير حوالي 13000 برميل في اليوم".

وأكد البيان أنه "سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير المتعلقة بالحقول الثمانية المكتشفة الأخرى ضمن الرقعة التعاقدية، والتي ستتمكن من بلوغ مستوى إنتاج مقداره 60 ألف برميل في اليوم".

المصدر: "الشروق"