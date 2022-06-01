بالفيديو.. "روساتوم" الروسية تطلق إنتاج المعدات لأول محطة نووية في مصر

أعلنت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق إنتاج المعدات لمحطة "الضبعة" في مصر، التي تعد أول محطة كهروذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في هذا البلد.

وجاء في بيان صدر عن الشركة الروسية اليوم: "في موقع الإنتاج في كولبينو (مقاطعة لينينغراد)، حيث يتم تصنيع المعدات المختلفة لمحطات الطاقة النووية بإيعاز من "روساتوم" أقيمت مراسم إطلاق إنتاج معدات للمفاعل رقم 1 من محطة الضبعة بمصر".

وجرت مراسم الإطلاق في مصنع لشركة "روساتوم" بمقاطعة لينينغراد الروسية بحضور وفد مصري برئاسة رئيس هيئة المحطات النووية بمصر، أمجد الوكيل. كما ضم الوفد المصري رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، سامي عطا الله، ونائب رئيس الهيئة محمد رمضان.

ووفقا للنائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في "روساتوم" ألكسندر لوكشين فإنه من المقرر البدء الرسمي في بناء محطة للطاقة النووية في مصر في النصف الأول من شهر يوليو المقبل.

وعن سير تنفيذ أعمال بناء محطة "الضبعة"، قال رئيس هيئة المحطات النووية بمصر، أمجد الوكيل: "بكل ديناميكية، ديناميكية بأعلى مستوى هناك حركة مستمرة في الموقع (موقع محطة الضبعة)، حيث يتم تنفيذ الأعمال التمهيدية، والتي تعد مهمة، استعدادا لصب الخرسانة الأولى. الأعمال تجري على قدم وساق، كما أن الجانب الروسي يعمل بكامل طاقته، والجانب المصري يقوم بالإشراف بكامل طاقته، لذلك هناك ديناميكية عالية جدا".

يتبع..