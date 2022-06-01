 
مباشر

اعتبارا من اليوم.. تركيا تعدل شروط دخول السياح الأجانب

مال وأعمال

اعتبارا من اليوم.. تركيا تعدل شروط دخول السياح الأجانب
Globallookpress
صورة من الأرشيف - اسطنبول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t5ca

ذكرت صحيفة "حريت" اليوم الأربعاء، أنه اعتبار من اليوم (1 يونيو 2022) ألغت تركيا شرط توفر نتيجة سلبية لاختبار كورونا PCR للسماح للسياح الأجانب بدخول أراضيها.

إقرأ المزيد
أكثر من 30 مليون سائح زاروا تركيا في 2021
أكثر من 30 مليون سائح زاروا تركيا في 2021

كذلك أشارت الصحيفة التركية إلى أنه تم إلغاء إجراء تنفيذ اختبار سريع لفيروس كورونا كشرط لدخول البلاد في جميع معابر الحدود.

وجاء في تقرير للصحيفة: "أرسلت وزارة الداخلية التركية تعميما إلى حكام المقاطعات الـ81 في تركيا تعلمهم فيه بإلغاء شرط النتيجة السلبية لـPCR أو إجراء اختبار سريع لفيروس كورونا للدخول إلى تركيا عبر جميع نقاط العبور الحدودية - الجوية والبرية والسكك الحديدية والبحرية".

وفي وقت سابق كان يتوجب على السياح الأجانب، الذين لا يمتلكون شهادة لقاح ضد كورونا أو شهادة مرض، إبراز اختبار PCR سلبي قبل 72 ساعة على الأقل من الدخول إلى تركيا.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا