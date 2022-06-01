اعتبارا من اليوم.. تركيا تعدل شروط دخول السياح الأجانب

ذكرت صحيفة "حريت" اليوم الأربعاء، أنه اعتبار من اليوم (1 يونيو 2022) ألغت تركيا شرط توفر نتيجة سلبية لاختبار كورونا PCR للسماح للسياح الأجانب بدخول أراضيها.

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كذلك أشارت الصحيفة التركية إلى أنه تم إلغاء إجراء تنفيذ اختبار سريع لفيروس كورونا كشرط لدخول البلاد في جميع معابر الحدود.

وجاء في تقرير للصحيفة: "أرسلت وزارة الداخلية التركية تعميما إلى حكام المقاطعات الـ81 في تركيا تعلمهم فيه بإلغاء شرط النتيجة السلبية لـPCR أو إجراء اختبار سريع لفيروس كورونا للدخول إلى تركيا عبر جميع نقاط العبور الحدودية - الجوية والبرية والسكك الحديدية والبحرية".

وفي وقت سابق كان يتوجب على السياح الأجانب، الذين لا يمتلكون شهادة لقاح ضد كورونا أو شهادة مرض، إبراز اختبار PCR سلبي قبل 72 ساعة على الأقل من الدخول إلى تركيا.

المصدر: إنترفاكس