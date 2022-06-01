المستشار الألماني يكشف عن محادثات غاز مع قطر ودول أخرى

أشار المستشار الألماني، أولاف شولتز، إلى أن ألمانيا تعمل على تنويع إمدادات الطاقة، وأنه من المتوقع أن يكون في تصرفها قريبا أولى المحطات المتنقلة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال.

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وقال المستشار الألماني، في كلمة في البوندستاغ (البرلمان) اليوم الأربعاء، إن "محطات عائمة للغاز الطبيعي المسال ستكون متاحة قريبا. البنية التحتية اللازمة ستكون جاهزة في غضون بضعة أشهر، وليس بضع سنوات أو عقود".

ووفقا للمستشار الألماني، فإنه يجب على ألمانيا أن تنوع مصادرها من إمدادات الطاقة. وقال "أجريت الأسبوع الماضي محادثات في إفريقيا، ونتحدث أيضا مع النرويج وكندا والولايات المتحدة وقطر" حول إمدادات الغاز.

وفي وقت سابق، أشار وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إلى أنه ستكون لدى ألمانيا وحدتان عائمتان لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الطبيعية بحلول نهاية العام، وذلك لاستلام شحنات من الغاز المسال، على أن يتم تشغيل وحدتين أخريين بحلول مايو 2023. وتقدر الطاقة الإجمالية السنوية لهذه المحطات بنحو 33 مليار متر مكعب من الغاز.

المصدر: تاس