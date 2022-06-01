العراق يقر بتأخره عن سداد مستحقات غاز لإيران

أعلن العراق، اليوم الأربعاء، عن تأخره في دفع الاستحقاقات المالية لإيران مقابل إمدادات الغاز الإيراني.

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وأوضحت وزارة الكهرباء العراقية في بيان لها أن خفض كميات الغاز القادمة من إيران سبب تراجعا بساعات التغذية الكهربائية وسط موسم صيف حار يخيم عليه الجفاف.

وقالت إن إيران خفضت بمقدار 5 ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدره للعراق، "ما كان سببا لتقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية"، فيما يتوقع أن تبلغ الحرارة في العراق 48 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع، ما يعني ازدياد الحاجة إلى المبردات والكهرباء.

وأضاف البيان أن "الجانب الإيراني قد طالب العراق بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز، ومع تأخر إقرار الموازنة العامة للعراق والبحث عن حل بديل لقانون الأمن الغذائي، فإن ذلك سبب التلكؤ الذي نوهنا عنه سابقا".

وذكر أن هناك "مساعي للتوصل مع الجانب الإيراني إلى حلول وسطية مرضية لدفع المستحقات والاستمرار في ضخ الغاز".

وفي وقت سابق، أعلن العراق عن اتفاقه مع طهران على تسديد 1.6 مليار دولار، اعتبارا من الأول من يونيو، لضمان تدفق الغاز الإيراني خلال أشهر الصيف الأربعة القادمة.

المصدر: أ ف ب