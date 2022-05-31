توقيع اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل والإمارات
أعلن سفير إسرائيل لدى الإمارات، أمير حايك، اليوم الثلاثاء أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية تجارة حرة في دبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.
Done ! https://t.co/Z4PCIY9dqt— Ambassador Amir Hayek (@HayekAmir) May 31, 2022
وقال حايك عبر "تويتر": "لقد تم التوقيع"، ردا على تغريدة أخرى نشرها في وقت سابق قال فيها إن "الإمارات وإسرائيل ستوقعان اتفاقية التجارة الحرة في الساعة المقبلة".
Mabruk !!! 🇮🇱🕊🇦🇪 pic.twitter.com/Uf1DcEpNBb— Ambassador Amir Hayek (@HayekAmir) May 31, 2022
وكشفت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، أمس، أن إسرائيل والإمارات ستوقعان اتفاقية تجارة حرة في دبي يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.
وأضافت: "سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 96 بالمئة من المنتجات، بما في ذلك الأغذية والزراعة ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية، وتشمل اللوائح والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية".
المصدر: RT