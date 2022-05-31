نائب المستشار الألماني يشكك في فاعلية الحظر الأمريكي على النفط الروسي

شكك نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد روبرت هابيك في فاعلية الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على استيراد النفط من روسيا.

وقال هابيك في تصريح لشبكة "سي إن إن" الإعلامية الأمريكية، إن "هذا صحيح وضروري من الناحية الأخلاقية، أن يكون هناك حظر على استيراد النفط وربما الغاز وغيره من السلع من روسيا في وقت لاحق".

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وتابع: "ولكن الحظر على واردات النفط من قبل الولايات المتحدة أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، وبالتالي تكسب روسيا أموالا أكثر مع حجم أقل من المبيعات، وهذه مشكل ينبغي إيجاد حل لها".

وخلص إلى القول إن "الحظر على النفط لم يجلب بعد التأثير الذي كنا نأمل فيه".

وأضاف مع ذلك أن العقوبات ضد روسيا فعالة، لكن ذلك "يتطلب مزيدا من الوقت".

المصدر: إنترفاكس