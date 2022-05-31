استطلاع: 77% من رواد الأعمال الروس تكيفوا مع ظروف العمل في ظل العقوبات

كشف مكتب المفوض الرئاسي لحماية حقوق رواد الأعمال، بوريس تيتوف، أن حوالي 77% من رواد الأعمال الروس تمكنوا بالفعل من التكيف مع ظروف العمل في ظل العقوبات أو يأملون في ذلك.

وأوضح مكتب المفوض أن البيانات جاء نتيجة دراسة أجريت في الفترة من 17 إلى 21 مايو بين مديري وأصحاب 6000 شركة من جميع مناطق البلاد البالغ عددها 85 منطقة.

ووفق بيانات نقلتها وكالة تاس: "أظهرت المراقبة أن 86.8% من رواد الأعمال الذين شملهم الاستطلاع قد تأثروا بالعقوبات. وبحسبهم، فإن 77.4% قد تكيفوا أو يأملون في ذلك، وفشل 11.7% في القيام بذلك واضطروا لإيقاف العمل - كليا أو جزئيًا".

وبحسب الدراسة، تتمثل المشكلة الأكثر أهمية في انخفاض الطلب (كما يعتقد 62.2% من المستطلعين)، يليه نقص رأس المال العامل والفجوات النقدية (40.7%)، والفجوة في سلاسل التوريد (35.9%) وصعوبة تسليم الواردات (26.6%).

وأوضحت البيانات أنه "يتم تقييم الوضع في الأعمال بشكل سلبي من قبل غالبية رواد الأعمال: 67.1% منهم لديهم أعمال متراجعة، و12.8% منهم في أزمة، و22.4% قرب الصفر. فقط 10.4% قالوا إن أعمالهم مستقرة ولا تزال تنمو بشكل مستمر".

واعتبر 34.7% من المستطلعين أن تصرفات الحكومة الروسية في ظل العقوبات "هادئة وفعالة"، في حين يرى 56.4% أنها غير كافية. و8.9% يعتقدون أن السلطات تعمل فقط على "تعقيد الوضع" من خلال أفعالها.

وينتظر رواد الأعمال تخفيضات ضريبية وإلغاء جزء من الدين الضريبي المتراكم (وفق رأي 52.8%)، وتخفيض معدل أقساط التأمين إلى 15% من قاعدة الأجور بالكامل (49.2%)، وقروض عمل أرخص وبأسعار معقولة (45.2%)، وتجميد تعريفات الاحتكارات الطبيعية (23.5%).

المصدر: تاس