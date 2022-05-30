سوريا.. إلغاء تعميم برفع أجور النقل بعد أقل من يوم على إصداره

تراجعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عن تعميم أصدرته أمس وكان يقضي برفع أجور النقل بين المحافظات باكثر من مئة في المئة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" إن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو نذير سالم ألغى "التعميم الذي أصدرته الوزارة أمس بخصوص شركات نقل الركاب بين المحافظات وذلك أثناء وجوده في محافظة حلب في جولة تفقدية لصوامع القمح والمطاحن". وأضافت أنه وجّه "بالعودة إلى التعميم القديم".

وأشارت الوزارة إلى أنها "كانت أصدرت أمس تعميما يتضمن اعتماد التعرفة الكيلومترية الجديدة لشركات نقل الركاب بين المحافظات والمرخصة ضمن قانون الاستثمار".

وكان التعميم الذي أصدرته الوزارة أمس رفع تعرفة الكيلومتر الواحد من نحو 13 ليرة، إلى نحو 32 ليرة.

وتزامن قرار رفع تعرفة النقل مع رفع أجور الاتصالات إذ أعلنت كلتا شركتي الاتصالات "سيريتل" و"إم تي إن" تحديد أجور دقيقة الاتصالات، بـ 27 ليرة، ارتفاعا من 13 ليرة.

المصدر: RT