شولتس: ألمانيا تتجه نحو الاستقلال عن روسيا في مجال الطاقة

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن ألمانيا تتجه نحو الاستقلالية عن واردات الطاقة الروسية "بوتائر سريعة".

وقال شولتس للصحفيين في بروكسل، اليوم الاثنين، إن "ألمانيا بدأت بالتحضيرات لهذا الوضع مبكرا، وقد بدأت في ديسمبر بإجراء المناقشات مع الوزارات والهيئات المختصة بشأن ما سيكون إذا كان هناك تصعيد، وما ستكون العواقب على قطاع الطاقة".

وتابع: "ولذلك كنا مستعدين إلى حد كبير واتخذنا كل الإجراءات... ونحن نمضي قدما إلى الأمام بوتائر سريعة وبنشاط كبير".

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وأكد أن ألمانيا تعتزم التخلي عن الفحم الروسي بحلول موسم الخريف، والتخلص من الاعتماد على النفط الروسي قبل نهاية العام الجاري.

وأشار كذلك إلى أن هناك استثمارات كبيرة في البنية التحتية لموانئ بحري البلطيق والشمال لتكون لدى ألمانيا إمكانية استيراد الغاز "من العالم كله، وتعزيز استقلالنا".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وهو يستعد لإقرار الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة صادرات النفط.

المصدر: نوفوستي