رئيس الوزراء الهنغاري: "لا تسوية" مقبولة حاليا بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي

قال رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، إنه لم يتم التوصل إلى تسوية مقبولة بعد بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي مطالبا "بضمانات" حول إمدادات بلاده.

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وصرح للصحفيين بأن "لا تسوية على الإطلاق في الوقت الحالي" وذلك عند وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي حيث ستناقش الدول السبع والعشرون نصا تم صياغته صباح الاثنين ويهدف إلى السماح بتبني الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو المعلقة حتى الآن بسبب معارضة بودابست.

وقبل ذلك أشار مصدر دبلوماسي أوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى اتفاق سياسي اليوم حول حظر النفط الروسي. وشدد على أن بعض الدول الأوروبية ستحصل على استثناءات مؤقتة من العقوبات لضمان أمن طاقتها.

وعن تفاصيل العقوبات، أفاد المصدر، بأن حزمة العقوبات الجديدة ستشمل ازالة أكبر بنك روسي من نظام سويفت وحظر ثلاث قنوات روسية".

وتحاول دول الاتحاد الأوروبي منذ فترة إقرار الحزمة من السادسة من العقوبات على روسيا، والتي قد تشمل حظر النفط الروسي، وسط معارضة من دول مثل هنغاريا في مخاوف اقتصادية من تداعيات العقوبات.

المصدر: RT + أ ف ب