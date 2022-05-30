المفوض الأوروبي: الاتحاد الأوروبي ينظر في مسألة مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

أشار المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تستكشف إمكانية مصادرة الأصول الروسية، لكن من وجهة نظر قانونية يعد هذا قرارا صعب.

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وقال المسؤول الأوروبي للصحفيين اليوم الاثنين: "نعم، هذا قيد المناقشة، لكننا نعلم أنه من وجهة نظر قانونية فإن الانتقال من التجميد إلى المصادرة أمر صعب للغاية. وستدرسه دول مختلفة، بدعم من المفوضية الأوروبية".

وسينظر قادة الاتحاد الأوروبي في مسألة مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا في قمة في بروكسل يومي 30 و31 مايو 2022.

وفي ظل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا، طالت أفرادا وشركات وقطاعات اقتصادية وتم في إطارها تجميد أصول لرجال أعمال روس، وجزء من احتياطيات روسيا الدولية.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية من مصادرة الممتلكات الروسية في الخارج، وقال إن "سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدي أبدا إلى الخير".

المصدر: نوفوستي