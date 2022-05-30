الكرملين: لا توجد أسباب موضوعية لتخلف روسيا عن السداد

علق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على آلية سداد ديون روسيا السيادية بالروبل، وذلك بعد أن ألغت واشنطن ترخيصا لموسكو لخدمة الدين العام بالدولار.

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وأشار بيسكوف إلى أن هذه الآلية أثبتت ملاءمتها "فلماذا لا يتم استخدامها"، في إشارة إلى أن روسيا استخدمت طريقة مشابهة لدى سداد إمدادات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "بشكل عام، أظهرت ممارسة نظام سداد الغاز، على سبيل المثال، ملاءمتها لكل من البائعين والمشترين في الظروف الحالية. فلماذا لا يتم استخدامها لدى سندات (يوروبوندز) لكن بترتيب عكسي".

كذلك أشار الكرملين إلى أن روسيا لديها الموارد المالية لسداد ديونها السيادية، كما أنه لا توجد أسباب موضوعية لتخلف روسيا عن السداد.

وقبل ذلك شدد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، على أن روسيا ستسدد التزاماتها المالية بموجب سندات دولية بالروبل الروسي، وأشار إلى أن روسيا ستفي بالتزاماتها المالية أمام حاملي السندات الدولية "يوروبوند" باستخدام آلية مرتبطة بالسداد بالروبل ومشابهة للآلية التي بواسطتها تم سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وشدد الوزير الروسي على أن آلية سداد السندات تعمل بنفس طريقة سداد ثمن الوقود الأزرق التي يتم بيعه من روسيا للسوق الأوروبية، ولكن "بترتيب عكسي".

المصدر: نوفوستي