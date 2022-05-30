ألماني ساخرا من العقوبات الأوروبية على روسيا: "نحن لسنا أغبياء.. هبي بعيدا أيتها الرياح الروسية

يشهد الاتحاد الأوروبي انقساما حول مسألة فرض العقوبات على روسيا، وخاصة على موارد النفط والغاز، ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه المواطن الأوروبي من ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والأغذية.

وفي مقطع فيديو عبر مواطن ألماني بطريقة مضحكة عن عدم رضاه لارتفاع أسعار الطاقة، ولا سيما الكهرباء، في ظل سياسة العقوبات الأوروبية على روسيا، والتي تساهم في ارتفاع أسعار الطاقة في البلدان الأوروبية ذاتها.

ووقف المواطن أمام عنفات توربينة طاحونة الهواء التي يتم بواسطتها توليد الطاقة الكهربائية وقال: "إرحلي يا رياح روسيا إرحلي"، في إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبح مستعدا لإلحاق الضرر بنفسه من خلال فرض العقوبات على موسكو.

وأضاف المواطن قائلا: "انظروا هذه توربينات رياح رائعة، وهناك الكثير منها، لكن أسعار الكهرباء آخذة في الارتفاع. لماذا؟! لأن الرياح تهب من روسيا! ولن نستخدم (هذه الرياح)، نحن لسنا أغبياء! اذهبي بعيدا أيتها الرياح الروسية هبي بعيدا!".

ويدرس الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، فرض حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا، والتي قد تتضمن فرض حظر على استيراد النفط، وسط معارضة بعض البلدان لهذه الخطوة.

المصدر: وكالات