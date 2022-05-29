النفط العراقية: وثيقة الشراء القياسية تلزم الشركات الوطنية والعالمية بمضمونها وبنودها

أكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، حرص الوزارة على تنظيم العمل في القطاع النفطي وإيجاد أفضل صيغ وآليات للتعاون بين الشركات الوطنية والشركات العالمية.

وفي تصريح خلال مراسيم التوقيع على وثيقة الشراء القياسية المعتمدة مع الشركات العالمية المتعاقدة ضمن جولات التراخيص النفطية، قال حطاب إن "هذه الوثيقة تهدف الى توحيد وتنظيم عمليات الشراء لجميع الشركات العالمية ضمن جولات التراخيص، وفق آليات وبنود تم إعدادها والاتفاق عليها بالتعاون مع الشركات الأجنبية والوطنية، ومن خلال اللجان التخصصية والدوائر المعنية".

وأشار إلى استحصال موافقة اللجنة الوزارية للطاقة وهيئة الرأي في الوزارة باعتماد هذه الوثيقة، مؤكدا أنه "سيتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية، بتقييم هذه التجربة بعد عام، من أجل الأفضل الذي نبحث عنه".

من جانبه، وصف رئيس شركة BP في العراق زيد الياسري وممثل شركات جولات التراخيص العالمية التوقيع على هذه الوثيقة بأنه "خطوة إيجابية لتحسين آليات العمل".

ولفت إلى أنه "تم الإعداد لهذه الوثيقة بين اللجنة الوزارية والشركات العالمية المتعاقدة ضمن عقود جولات التراخيص، مع الاخذ بتجارب السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الهدف هو إيجاد أفضل الوسائل والآليات للتعاقدات وعمليات الشراء وبما يسهم بالاسراع بتنفيذ خطط التطوير للحقول النفطية".

وأشاد مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في شركة النفط العراقية علي معارج بهذه الوثيقة التي تنظم عمليات الشراء، وتلزم بموجبها الشركات العالمية والوطنية، بإعداد "خطة استباقية نحو تطوير آليات التعاون".

المصدر: RT