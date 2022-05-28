وزير المالية المصري: المؤسسات الدولية تثق بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري

قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن وكالات التصنيف الدولية "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، ثبتت تصنيفها الائتماني لمصر.

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واعتبر محمد معيط أن هذا التثبيت يؤكد "صلابة الاقتصاد المصري، بالرغم من التحديات والصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة"، لافتا إلى "استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصري، في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية".

وأوضح وزير المالية أن "تقرير وتقييم مؤسسة "موديز" يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المصرية المنفذة، والإشادة أيضا بقدرة الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمات، خاصة الأزمة الحالية التي يجري التعامل معها بآلية تتصف بالفاعلية".

وثبتت وكالة "موديز" العالمية للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر عند"B2"، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية".

المصدر: RT

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