النفط يحقق مكاسب أسبوعية وخام برنت يبلغ 119.43 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار البترول يوم الجمعة واختتمت الأسبوع بمكاسب قبل العطلة نهاية وبداية موسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة.
وارتفع خام برنت 1.7% ليستقر سعره عند 119.43 دولار، افيما رتفع خام غرب تكساس 0.9% ليغلق عند 115.07 دولار للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت 6% بينما ارتفع خام غرب تكساس 1.5%.
وتلقت الأسعار دعما من الطلب العالمي القوي على الوقود، حيث تجاوزت العقود الآجلة للبنزين وزيت التدفئة أسعار النفط الخام هذا العام.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت يوم الخميس نحو 3% إلى أعلى مستوى في شهرين بفعل مؤشرات على شح المعروض قبل موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.
وأغلقت عقود برنت الآجلة الخميس على زيادة بـ3% عند 117.40 دولار للبرميل، أما بالنسبة لخام تكساس فقد ارتفع 3.4% عند 114.09 دولارا للبرميل.
المصدر: وكالات