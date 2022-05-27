"وول ستريت جورنال": زيت عباد الشمس الأوكراني يعرقل تجاوز أزمة حليب الأطفال في الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن محاولات الولايات المتحدة تجاوز أزمة نقص حليب الأطفال تواجه مشكلة تتمثل بانقطاع إمدادات زيت عباد الشمس من أوكرانيا، أحد المكونات الرئيسية.

ويستورد الأمريكيون أغذية الأطفال من أوروبا حاليا على متن طائرات نقل عسكرية ويستخدمون قوانين زمن الحرب لزيادة الإنتاج المحلي لمنتج يقدر نقصه في الولايات المتحدة بحوالي 40%-50% من الاحتياجات.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة: "يستخدم العديد من المنتجين زيت عباد الشمس كمصدر للدهون الضرورية لخلطات حليب الأطفال. كانت أوكرانيا تعد المصدر الأول لزيت عباد الشمس، لكن الإمدادات انخفضت إلى الحد الأدنى".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن خبراء في الصناعة قولهم إن العثور على موردين بديلين أو تغيير التركيبة سيستغرق وقتا طويلا.

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وفي سياق انخفاض الإمدادات، ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس في أبريل 2022 إلى 2276 دولارا للطن مقارنة بـ 1500 دولار في فبراير 2022، حسبما ورد في تقرير الصحيفة، نقلا عن بيانات من البنك الدولي.

وظهرت أزمة نقص مادة حليب الأطفال الرضع في الولايات المتحدة بعد أن أغلق المنظمون خط إنتاج التابع لشرك "أبوت" (Abbott)، للاشتباه في أنه ملوث بالبكتيريا المسببة للأمراض.

المصدر: نوفوستي