وسائل إعلام: سريلانكا تشتري النفط الروسي بسبب أزمة الوقود

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن سريلانكا بدأت تشتري النفط الروسي على خلفية أزمة الوقود التي تعيشها البلاد.

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وقالت الوكالة: "تحصل سريلانكا على النفط الروسي الذي ستستخدمه في إنتاج الوقود حيث تواجه الدولة المفلسة نقصا كارثيا في كل شيء، من البنزين إلى الديزل".

وقال رئيس مصنع "Ceylon Petroleum Corp"، سوميت فيجيسينغخي، إن النفط الروسي من نوع "Siberian Light" ستتم معالجته في هذا المصنع. ومن المتوقع أن يتم توريد النفط الروسي إلى البلاد في 28 مايو الجاري. وأشار أيضا إلى أن هذا النوع من النفط هو أحد الأنواع القليلة التي يمكن للمصنع معالجتها.

وتشهد سريلانكا في الأشهر الأخيرة أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948. وتعد هذه الأزمة ناتجة عن نقص النقد الأجنبي الناجم بدوره عن تقييد التدفق السياحي بسبب القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى عدم قدرة الدولة على شراء ما يكفي من الوقود.

المصدر: نوفوستي