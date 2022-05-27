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بيسكوف: الحرب الاقتصادية ضد روسيا وبيلاروس لن تحول دون تكامل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

مال وأعمال

بيسكوف: الحرب الاقتصادية ضد روسيا وبيلاروس لن تحول دون تكامل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
المتحدث الرسمي باسم الكرملين/ دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الحرب الاقتصادية التي يشنها الغرب ضد روسيا وبيلاروس، لن تحول دون عمليات التكامل في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

والاتحاد الأوراسي هو اتحاد اقتصادي بين الدول الواقعة في وسط وشمال آسيا وشرق أوروبا، ويضم كل من روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

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وقد وقع قادة روسيا وبيلاروس وكازاخستان المعاهدة الأولى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 29 مايو 2014، وانضمت إليهم لاحقا كل من أرمينيا وقيرغيزستان، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في مطلع يناير 2015،  ويمتلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوقا موحدة متكاملة تضم 180 مليون نسمة، يزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن 5 تريليونات دولار أمريكي، ويشجع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حرية انتقال السلع والخدمات بين دوله، ويوفر سياسات مشتركة في مجال الاقتصاد الكلي والنقل والصناعة والزراعة والطاقة والتجارة الخارجية والاستثمار والجمارك والتنظيم التقني والمنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار.

وتسعى الدول المشاركة في الاتحاد إلى توحيد العملة وإلى مزيد من التكامل في المستقبل.

المصدر: نوفوستي

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