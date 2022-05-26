إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة لشراء "تويتر"

رفع الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، المبلغ الذي جمعه مباشرة مع شركائه لشراء "تويتر" إلى 33,5 مليار دولار، مخفضا بذلك قيمة القروض التي سيستدنيها من المصارف.

وخفض الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الذي كان قد اكتتب في البداية بـ25.5 مليار قرضا، هذه القروض إلى 13 مليار دولار، وفقا لوثيقة سجلت من قبل هيئة الأسواق الأمريكية (SEC)، مما يخفف العبء المالي بشكل كبير.

وفي مطلع مايو، التزم مساهمون حاليون في "تويتر" إشراك أسهمهم في العملية والبقاء في رأسمال الشركة وإن بنسبة أقل بعد سحبها من التداول في البورصة. وتساهم قيمة أسهمهم تاليا في خفض المبلغ الذي ينبغي على ماسك تأمينه.

وأعلن ماسك أنه تلقى التزامات مباشرة أخرى سمحت له بخفض القروض لحصول عملية الشراء، بمعدل 6,25 مليار دولار إضافية، لكنه لم يحدد ما إذا كانت هذه المبالغ مصدرها امواله الخاصة كليا أو جزئيا أو أن مستثمرين آخرين انضموا إليه.

المصدر: time news