المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 14%

أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، تثبيت سعر الفائدة عند 14%ة على اتفاقيات عمليات إعادة الشراء، المعروفة باسم "الريبو"، لأجل أسبوع.

وأفاد بيان صادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو، في العاصمة أنقرة، بأن المخاطر الجيوسياسية التي تحولت إلى صراع، وتأثيرات جائحة كورونا، أبقت المخاطر السلبية على النشاط الاقتصادي العالمي وتسببت في زيادة حالات عدم اليقين.

وأضاف أن الارتفاع الأخير في التضخم تأثر نتيجة زيادة أسعار الطاقة العالمية والغذاء الناتجة عن الصراعات الساخنة، بالإضافة إلى اضطرابات عمليات العرض وزيادة الطلب.

وأكد أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير لانخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

يذكر أنه في 16 ديسمبر 2021، خفض المركزي التركي سعر الفائدة من 15 إلى 14%على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، واستمر في تثبيته عند 14% حتى الآن.