مصر.. الاستعداد لتصفية شركات حكومية كبيرة وتسريح الموظفين

قال وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، إنه من المقرر الإعلان عن تصفية شركة أخرى قريبا، تعد الرابعة ضمن 120 شركة بالقطاع، لافتا إلى أنه تم إجراء دراسة لتعويض الموظفين.

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وأضاف وزير قطاع الأعمال: "نأمل بعدم تصفيات شركات أخرى، لكن حال ظهور شركة لا تستطيع التحول إلى الربح سيتم التصفية".

وقال إنه من المقرر أن تتعاقد شركة النصر للسيارات، مع شريك، في مشروع خط إنتاج السيارات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال تصريحات تلفزيونية: "شركة النصر مسؤولة عن التسعير، والتعاقد مع شريك آخر، لا يعني أن العلامة التجارية خاضعة لشركة النصر"، متابعا: تطوير العنابر يحتاج إلى أموال باهظة، وتم الاستقرار على شركة، للإنتاج على خطوطها.

وحول توطين صناعة الدواء في مصر، قال وزير قطاع الأعمال العام: صناعة الدواء الحقيقية ليست في مصر، ونصيب قطاع الأعمال العام أقل من 10%، متابعا: كنا ننتج الخامات الدوائية في شركة النصر، والآن وصلنا إلى مرحلة متقدمة مع شريك صيني؛ لإنتاج بعض أنواع الأدوية في شركة النصر، لنستطيع المنافسة، مع الرغبة في التصدير للأسواق الإفريقية

المصدر: القاهرة 24