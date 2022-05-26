 وزير الخارجية التركي يكشف عن موقف بلاده من شراء الغاز الروسي

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن تركيا لا تنوي التوقف عن شراء الغاز الطبيعي من روسيا.

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وقال الوزير التركي، بحسب ما نقلته صحيفة "الصباح" التركية اليوم: "موضوع الطاقة سيناقش بين وزيري الطاقة (التركي والإسرائيلي)، وإذا وصلت إسرائيل إلى أحجام غاز تمكنها من تصدير الغاز إلى أوروبا، فإن تركيا ستكون الطريق الاقتصادي الوحيد (لتنفيذ ذلك)".

وأضاف وزير الخارجية التركي: "حتى الآن ليس هناك قرار بعدم شراء الغاز من روسيا انطلاقا من أمن الطاقة".

وصرح مسؤولون أتراك مرارا بأنه من المستحيل التخلي عن إمدادات الغاز من روسيا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أهمية الغاز الروسي للاقتصاد التركي، وقال إن بلاده لا يمكنها التخلي عن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، إذ يعد الأمر مسألة استراتيجية.

وتعتبر تركيا من أبرز الأسواق للغاز الروسي، حيث تحتل المرتبة الثالثة في قائمة كبار مستوردي الغاز الروسي، وفقا لبيانات شركة "غازبروم" الروسية. وأظهرت البيانات أن تركيا استوردت في العام 2020 نحو 16.4 مليار متر مكعب من الغاز الروسي.

المصدر: RT + تاس