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بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي الأول عبر اتصال الفيديو

مال وأعمال

بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي الأول عبر اتصال الفيديو
Legion-Media
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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سيعقد المنتدى الاقتصادي الأوراسي الأول بحضور ممثلين عن 15 دولة يوم الخميس في العاصمة القرغيزية بيشكيك. وسيشارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن طريق الاتصال بالفيديو.

ومن المتوقع أن يشارك قادة آخرون لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أيضا في هذا المنتدى بطريقة مماثلة.

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وقال الكرملين: "في 26 مايو، سيتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بعد في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي الأول حول موضوع التكامل الاقتصادي الأوراسي في عصر التغيير العالمي. والفرص الجديدة للنشاط الاستثماري".

المنتدى الاقتصادي الأوراسي هو حدث تجاري للاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وقد حل محل حدث آخر مشابه "الأسبوع الأوراسي"، الذي عقد في 2016-2019. وكان من المفترض أيضا أن يُعقد المنتدى سنويا، ولكن بسبب وباء كورونا في عامي 2020 و2021، تم إلغاءه.

المصدر: تاس

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