منظمة التجارة العالمية تحث البلدان على عدم منع الصادرات الغذائية

حثت رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، على عدم منع أو تقييد صادرات المواد الغذائية الأساسية بعد تفاقم التوترات في أسواق الغذاء العالمية، إثر الحرب في أوكرانيا.

وقالت أوكونجو إيويالا للصحفيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "لا نريد أن يتفاقم الوضع ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، مشيرة إلى أنه "لدينا الآن حوالي 22 دولة مع 41 قيدا أو حظرا على تصدير المواد الغذائية".

وأضافت أنه إلى جانب حظر تصدير المواد الغذائية، "دعونا لا ننسى البذور والأسمدة"، مؤكدة أن منظمة التجارة العالمية تأمل في أن تؤدي مراقبتها العامة لمثل هذه الضوابط إلى ردع الدول الأعضاء.

وشددت على أن "الشفافية تساعد في الضغط على الأعضاء أو الدول التي تفعل ذلك"، مبينة أنه "لأسباب أمنية، يمكنك القيام بذلك لفترات زمنية ولكن يجب أن تكون مؤقتة وشفافة ولا يمكن أن تستمر إلى الأبد".

وقالت إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يشارك في محادثات لفتح ممرات عبر البحر الأسود لصادرات المواد الغذائية الأوكرانية للوصول إلى الأسواق العالمية".

وجاءت تعليقاتها في أعقاب قرار الهند الحد من صادرات السكر عند 10 ملايين طن في العام حتى سبتمبر، وفي أعقاب فرض حظر على مبيعات القمح إلى الخارج.

وقالت نيودلهي إن القرار يهدف إلى "الحفاظ على التوافر المحلي واستقرار الأسعار خلال موسم السكر".

المصدر: "أ ف ب"