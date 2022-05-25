اجتماع لمساهمي "تويتر" وسط دراما استحواذ ماسك على الشركة

أكدت مصادر مطلعة، أن الاجتماع الدوري لحاملي أسهم "تويتر"، لن يتضمن تصويتا على محاولة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، شراء المنصة الاجتماعية بـ44 مليار دولار.

وأشارت إلى أن "التصويت سيجري في موعد يحدد لاحقا، وأن الدراما التي أحاطت بعرضه كلها تقريبا من صنعه، وأنها قد تتسلل إلى إجراءات الاجتماع على أي حال".

ووعد ماسك، بأن "سيطرته على الشركة ستمكنه من تخليص المنصة من الحسابات المزيفة"، لكنه يجادل دون دليل.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "التحول الحاد في موقف واحد من أثرى رجال العالم لا منطق له سوى احتمال أن ذلك وسيلة لإبطاء أو إعادة التفاوض على صفقة تزداد تكلفة على ماسك".

وقال ماسك مطلع الشهر الجاري، إن "الصفقة علقت"، لأنه يريد تحديد عدد الحسابات المزيفة والخادعة على المنصة الإلكترونية، بعد أن زعم أن "تقدير تويتر للحسابات أقل من الواقع".

من جهتهم، أوضح خبراء، أن "ماسك لا يمكنه أن يعلق الصفقة من جانب واحد، بالرغم من أن ذلك لم يمنعه من التصرف كما لو كان الأمر بيده، وإن اختار عدم اتمامها، فسيضطر لدفع مليار دولار كرسوم للفسخ، والبديل أن تقاضي الشركة ماسك لإجباره على إتمام الصفقة".

وارتفعت أسهم "تويتر" بقيمة 94 سنتا أو 2.6%، ووصلت صباح الأربعاء خلال تداولها إلى 36.70 دولارا للسهم، فيما يقدم ماسك عرضا على سعر 54.20 دولارا للسهم.

المصدر: "أ ب"