المركزي السوري ينفي مجددا نيته إصدار فئة نقدية جديدة

جدد مصرف سوريا المركزي نفيه صحة الأخبار بخصوص طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية.

وفي حوار مع إذاعة "المدينة إف إم" المحلية أعاد المركزي السوري نشرها في حساباته، قال مدير مديرية الخزينة في مصرف سوريا، إياد بلال، إن "ما تم تداوله حول الموضوع هو آراء اقتصادية لخبراء، ولكنها غير مستندة إلى أي نية أو فكرة مطروحة من قبل مصرف سوريا المركزي حول طباعة أو إصدار أي فئة جديدة من الأوراق النقدية".

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يذكر أن المصرف نفى مرارا في الفترة الأخيرة أن تكون هناك أي نية لإصدار ورقة نقدية جديدة، من فئة 10 آلاف ليرة، وذلك وسط أخبار يتم تداولها في البلاد التي تشهد حالة غير مسبوقة من التضخم.

وكان المصرف أصدر في 24 من يناير 2021 ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وقال في حينه إن "الوقت قد أصبح ملائما وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة".

وأوضح أنه قام بطباعة تلك الفئة منذ عامين "بناء على دراسات قام بها خلال السنوات السابقة".

المصدر: إذاعة "المدينة إف إم" + RT