التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل أعلى رقم في تاريخها

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات بأن التجارة الخارجية غير النفطية، لامست خلال الربع الأول من العام الجاري 500 مليار درهم وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدولة.

وحسب المركز، فقد حققت التجارة الخارجية غير النفطية نسبة نمو بلغت 20.5% لتصل إلى 499.7 مليار درهم، مقابل 414.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2021، وبنمو بلغ 26.3% مقارنة بالقيمة المسجلة في عام 2019 والتي بلغت 395.8 مليار درهم.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات غير النفطية إلى 218.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 183.4 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو 19.1%، ومقابل 176 مليار درهم للربع الأول من العام 2019 بنمو 24.1%.

وبلغت قيمة إعادة التصدير خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 130.5 مليار درهم، مقابل 108.5 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2021 بنمو 20.3%، وحوالي 115.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2019 بنمو 12.8%.

وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية خلال فترة المقارنة إلى 88 مليار درهم، مقابل 75 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 17.4%، وحوالي 60.34 مليار درهم للربع الأول من عام 2019 بنمو 45.9%.

ونمت الواردات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21.7% إلى 281.2 مليار درهم، مقابل 231.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، وبنمو 28% عن الفترة المماثلة في العام 2019 والذي بلغت قيمة وارداته غير النفطية حوالي 219.8 مليار درهم.

المصدر: "وام"