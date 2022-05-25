السعودية تحذر مواطنيها من عمليات احتيال جديدة مصدرها الإمارات

حذرت هيئة السوق المالية المستثمرين في السعودية من عمليات احتيال جديدة، حيث يقوم أشخاص بالادعاء بأنهم موظفون بهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

وحذرت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "من الانسياق والتعامل مع من يدعي أنه أحد موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات حماية لهم وتجنبا للاحتيال المالي".

تحذر هيئة السوق المالية المستثمرين في السعودية من الانسياق والتعامل مع من يدعي أنه أحد موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حماية لهم وتجنبًا للاحتيال المالي. https://t.co/YTk8xPhZs8pic.twitter.com/GV09IvnnSq — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) May 24, 2022

وأشارت إلى أن "هيئة الأوراق المالية في الإمارات، لاحظت في الآونة الأخيرة، تواصل بعض الأشخاص مع المستثمرين في السعودية، مدعين أنهم موظفون لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، خلافا للواقع".

تحذر هيئة السوق المالية المستثمرين في السعودية من الانسياق والتعامل مع من يدعي أنه أحد موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حماية لهم وتجنبًا للاحتيال المالي. https://t.co/YTk8xPhZs8pic.twitter.com/GV09IvnnSq — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) May 24, 2022

وشددت الهيئة في البيان، على أن التحذير يأتي لتجنب وقوع المستثمرين في المملكة ضحية لأي عمليات نصب أو احتيال.

المصدر: RT