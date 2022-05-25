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السعودية تحذر مواطنيها من عمليات احتيال جديدة مصدرها الإمارات

مال وأعمال

السعودية تحذر مواطنيها من عمليات احتيال جديدة مصدرها الإمارات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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حذرت هيئة السوق المالية المستثمرين في السعودية من عمليات احتيال جديدة، حيث يقوم أشخاص بالادعاء بأنهم موظفون بهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

وحذرت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "من الانسياق والتعامل مع من يدعي أنه أحد موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات حماية لهم وتجنبا للاحتيال المالي".

وأشارت إلى أن "هيئة الأوراق المالية في الإمارات، لاحظت في الآونة الأخيرة، تواصل بعض الأشخاص مع المستثمرين في السعودية، مدعين أنهم موظفون لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، خلافا للواقع".

وشددت الهيئة في البيان، على أن التحذير يأتي لتجنب وقوع المستثمرين في المملكة ضحية لأي عمليات نصب أو احتيال.

المصدر: RT

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