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روسيا تخطط لمنع تصدير بعض المعادن غير الحديدية

مال وأعمال

روسيا تخطط لمنع تصدير بعض المعادن غير الحديدية
Sputnik
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قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن وزارته قد تقوم بمنع تصدير بعض المعادن غير الحديدية.

ومن بين هذه المعادن، ذكر دينيس مانتوروف للصحفيين، على وجه الخصوص تلك التي تحتوي على التنجستن.

وأضاف الوزير: "بالنسبة لبعض البنود - لا سيما ما يسمى بالوصلات، أي المعادن غير الحديدية - قد نفرض حظرا على بعض المعادن، ولا سيما المعادن المحتوية على التنجستن".

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وأوضح مانتوروف، أيضا أنه لا توجد خطط لفرض رسوم تصدير على المعادن الحديدية وغير الحديدية.

واعتبر الوزير، أن هذه الخطوة لا تعتبر ضرورية في الوقت الراهن.

المصدر: نوفوستي

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