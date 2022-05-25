وزير النفط الإيراني يعلن عن تخصيص روسيا لإيران 5 مليارات دولار كخط ائتماني

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، عن تخصيص 5 مليارات دولار كائتمان روسي لإيران لتمويل التعاملات في مجال الطاقة والزراعة والنقل بين البلدين.

كذلك كشف المسؤول الإيراني عن توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بين طهران وموسكو، وقال: "في الحكومة الحالية سنرفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين بمختلف المجالات إلى 40 مليار دولار في السنة".

وفيما يتعلق بالتعاون المصرفي، أشار الوزير إلى أن التعاون المصرفي هو من أهم محاور المفاوضات، وتم اتخاذ قرار في استخدام العملات الوطنية في المبادلات والاتفاقيات النقدية الثنائية.

كما تم إبرام اتفاقات في مجال النفط والبتروكيمياويات، وقال: "اتفقنا على تصدير منتجاتنا والخدمات الفنية والهندسية إلى روسيا"، وأشار وزير النفط إلى اتفاقات لتفعيل ممر النقل التجاري "الشمال - الجنوب".

أما فيما يتعلق بالعقوبات التي تخضع لها إيران وروسيا، فقال جواد أوجي: "لدينا القدرة على إفشال العقوبات وتحييدها من خلال التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين".

يتبع..