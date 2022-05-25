السلطات الباكستانية تقطع الطرق إلى العاصمة لوقف زحف أنصار عمران خان (صور)

أغلقت السلطات الباكستانية، اليوم الأربعاء، جميع الطرق الرئيسية المؤدية للعاصمة، إسلام آباد، بعد اعلان رئيس الوزراء السابق، عمران خان، أنه سيشارك بمسيرة مع متظاهرين إلى وسط المدينة.

إقرأ المزيد

وبحسب ما أفادت "أسوشيتد برس"، فإن المسيرة أثارت مخاوف من وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيدي خان وقوات الأمن.

AP

AP

وبقي عمران خان في منصب رئيس الوزراء لأكثر من ثلاث سنوات ونصف حتى الشهر الماضي، عندما أطيح به في تصويت بحجب الثقة بالبرلمان، ومنذ ذلك الحين، نظم أنصاره مسيرات شارك فيها الآلاف في أنحاء البلاد.

AP

AP

هذا وأفادت "أسوشيتد برس"، بأنه "رغم حظر مسيرة اليوم، يصر خان على أنها ستكون ضخمة، وعلى أن المتظاهرين لن يتفرقوا حتى توافق الحكومة على إجراء انتخابات جديدة هذا العام، وليس في 2023 كما هو مقرر".

AP

المصدر: "أسوشيتد برس"