المركزي الأردني يلغي ترخيص بنك الكويت الوطني في المملكة

قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني، إلغاء الترخيص الممنوح لبنك "الكويت الوطني – الأردن"، اعتبارا من نهاية اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة "عمون".

ويأتي ذلك استنادا لأحكام المادة (12/ز) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته، وسندا لأحكام المادة (18/و) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته.



إلى ذلك، أعلن بنك الكويت الوطني – الأردن، عن إتمام تنفيذ اتفاقية بيع جميع الأعمال المصرفية التابعه له في الأردن، لصالح بنك الاستثمار العربي الأردني، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأكد أنه سيتم في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم، تحويل مجمل موجودات ومطلوبات البنك تلقائيا إلى بنك الاستثمار العربي الأردني، بما في ذلك حسابات وودائع وقروض عملاء البنك.

المصدر: عمون