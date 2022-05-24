باحث سياسي: واشنطن تقضي على التوجهات العالمية التي عملت على إنشائها

اعتبر بروفيسور علم السياسة في جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية يوري بوتشتا أن الولايات المتحدة تقوم بالقضاء على التوجهات العالمية التي كانت تعمل على إنشائها هي نفسها.

وقال الباحث السياسي في حديث لقناة RT، إن "الولايات المتحدة تقوم بالقضاء على التوجهات العالمية التي كانت تعمل على إنشائها منذ سنوات، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية".

وأضاف أن "هؤلاء يقضون على الأمور التي يعتمدون عليها، ويقدمون الوضع وكأنهم يؤسسون بنية جديدة".

وأشار إلى عدم وجود أي بديل للبنى والمؤسسات التي يتم "تدميرها".

وقال: "هذا نوع من الجنون، وتدمير كل الأسس التي كان يقوم عليها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة. وليس من الصدفة ظهور أصوات في الولايات المتحدة تقول إن بايدن يدمر الولايات المتحدة ومكانها في العالم".

وجاء ذلك تعليقا على إعلان وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو التي دعت إلى حرمان روسيا من فوائد المشاركة في الاقتصاد العالمي لفترة طويلة.

المصدر: RT