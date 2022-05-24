 
مباشر

باحث سياسي: واشنطن تقضي على التوجهات العالمية التي عملت على إنشائها

مال وأعمال

باحث سياسي: واشنطن تقضي على التوجهات العالمية التي عملت على إنشائها
Legion-Media Oliver Contreras/Sipa USA
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع وزيرة التجارة جينا رايموندو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3ft

اعتبر بروفيسور علم السياسة في جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية يوري بوتشتا أن الولايات المتحدة تقوم بالقضاء على التوجهات العالمية التي كانت تعمل على إنشائها هي نفسها.

وقال الباحث السياسي في حديث لقناة RT، إن "الولايات المتحدة تقوم بالقضاء على التوجهات العالمية التي كانت تعمل على إنشائها منذ سنوات، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية".

وأضاف أن "هؤلاء يقضون على الأمور التي يعتمدون عليها، ويقدمون الوضع وكأنهم يؤسسون بنية جديدة".

وأشار إلى عدم وجود أي بديل للبنى والمؤسسات التي يتم "تدميرها".

وقال: "هذا نوع من الجنون، وتدمير كل الأسس التي كان يقوم عليها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة. وليس من الصدفة ظهور أصوات في الولايات المتحدة تقول إن بايدن يدمر الولايات المتحدة ومكانها في العالم".

وجاء ذلك تعليقا على إعلان وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو التي دعت إلى حرمان روسيا من فوائد المشاركة في الاقتصاد العالمي لفترة طويلة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا