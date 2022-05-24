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لندن: قطر ستستثمر بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني في بريطانيا

مال وأعمال

لندن: قطر ستستثمر بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني في بريطانيا
UK Prime Minister
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أعلنت لندن أن قطر ستستثمر بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه استرليني في المملكة المتحدة، في عدد من الصناعات الرئيسية.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان له إن "جونسون استضاف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لبحث سبل تطوير الشراكة التاريخية بين البلدين، والاتفاق على أعمال مشتركة في مجالات التجارة والطاقة والدفاع.

وأضاف أن الشراكة ستشهد استثمارا استراتيجيا قطريا بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني في الصناعات الرئيسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما يوفر فرص عمل ونمو.

ولفت إلى أن الجانبين اتفقا على العمل معا لتحسين استقرار إمداد الطاقة ودعم الأمن في كأس العالم 2022.

المصدر: RT

 

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