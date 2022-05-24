لندن: قطر ستستثمر بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني في بريطانيا

أعلنت لندن أن قطر ستستثمر بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه استرليني في المملكة المتحدة، في عدد من الصناعات الرئيسية.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان له إن "جونسون استضاف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لبحث سبل تطوير الشراكة التاريخية بين البلدين، والاتفاق على أعمال مشتركة في مجالات التجارة والطاقة والدفاع.

NEW: The UK and Qatar have agreed a Strategic Investment Partnership that will invest up to £10 billion in the UK economy, driving jobs and growth in new industries across the country. https://t.co/3eiZWuE5dd



🇬🇧🇶🇦 pic.twitter.com/AE5xxK9ge9 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 24, 2022

وأضاف أن الشراكة ستشهد استثمارا استراتيجيا قطريا بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني في الصناعات الرئيسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما يوفر فرص عمل ونمو.

ولفت إلى أن الجانبين اتفقا على العمل معا لتحسين استقرار إمداد الطاقة ودعم الأمن في كأس العالم 2022.

المصدر: RT