تراجع أسهم "سناب" بنسبة 40%

تراجعت أسهم Snap بنسبة 40 ٪ اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تراجع أسهم وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وشركات الإعلانات الرقمية.

ويأتي تراجع سهم snap بعد أن أصدرت تحذيرا للمستثمرين بأنها لن تحقق أهدافها الخاصة للإيرادات والأرباح المعدلة في الربع الحالي.

وقالت الشركة الأم لـ Snapchat: "منذ أن أصدرنا التوجيه في 21 أبريل 2022، تدهورت بيئة الاقتصاد الكلي بشكل أكبر وأسرع مما كان متوقعا".

وانخفضت أسهم Snap بحوالي 83٪ من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعا في سبتمبر 2021 وتراجعت بنسبة 70٪ منذ بداية العام حتى الآن.

هذا وانخفضت أسهم Meta بأكثر من 8٪، وانخفض سهم Roku بأكثر من 15٪ وانخفض سهم Pinterest بأكثر من 24٪. وانخفض سهم Alphabet وTwitter بنسبة 6٪ و3٪ على التوالي.

المصدر: cnbc