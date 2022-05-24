توقيع اتفاقيتين لتعزيز أوجه التعاون بين السعودية ومنتدى "دافوس" الاقتصادي

وقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي بريندي في مدينة دافوس السويسرية اتفاقيتين، لتعزيز فرص الشراكة.

وذكرت وكالة "واس" أن هدف الاتفاقية الأولى تعزيز فرص الشراكة القائمة بين المملكة والمنتدى واستكشاف الفرص المستقبلية وتحديد الفرص التي تعمق العلاقة لدعم تحول المملكة، والدفع بالأجندة العالمية بما يتماشى مع الأهداف الرئيسة للمنتدى.

وتأتي الاتفاقية في سياق سعي المملكة، ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى تحويل اقتصادها على النحو المرسوم في رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى إعادة التوازن الاقتصادي العالمي بعد الجائحة، كما أن الاتفاقية المبرمة تخدم هدف المنتدى لتحسين الاقتصاد العالمي، عبر إشراك قادة الأعمال، والسياسيين، والأكاديميين، وغيرهم من قادة المجتمع، في تشكيل خطط عالمية وإقليمية للتنمية الاقتصادية.

كما وقع وزير الاقتصاد والتخطيط الاتفاقية الثانية نيابة عن وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل مع رئيس المنتدى الاقتصادي؛ بهدف تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة، وتفعيل أطر التعاون بين القطاعَيْن العام والخاص والمختصين في هذا المجال.

وستسفر هذه الاتفاقية عن انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للقيمة في مجال الرعاية الصحية التابع للمنتدى، والإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي في هذا المجال، والاستفادة من خبرات المنتدى ومرئياته في صياغة استراتيجية تحسين الرعاية الصحية الحكيمة على المستوى العالمي.

المصدر: "واس"