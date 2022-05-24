ارتفاع أسعار أهم المنتجات في مصر

كشفت الغرف التجارية بالقاهرة في مصر، "ارتفاع سعر كيلو الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة بنحو 4 جنيهات، ليسجل نحو 16.75 جنيه بدلا من 12.75 جنيه في السوق المحلي".

إقرأ المزيد

وأضافت الغرف التجارية، من خلال جدول الأسعار الخاص بها، "زيادة سعر كيلو الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة بنحو 3.5 جنيه، ليسجل 14.5 جنيه بدلا من 11 جنيها في السوق المصري".

ورغم ارتفاع أسعار الأرز، استقر سعر العدس الأصفر في السوق المحلي ليسجل نحو 15 جنيها للكيلو الواحد، وبلغ سعر عبوة الصلصة وزن 280 جراما نحو 6 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار اللحوم، استقرت أسعار اللحوم المستوردة بعد الزيادة الأخيرة، ليسجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد نحو 89.5 جنيه، كما استقر كيلو اللحم السوداني الطازج بسعر 137.5 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الكبدة المستوردة 75 جنيها.

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تراجعا في سعر الدقيق بينما استقرت أسعار الردة أمس الأحد.

وأضاف المنوفي، خلال بيان له، أن سعر الدقيق بروتين 24، تراجع اليوم ليسجل سعر الطن 9.850 جنيهًا وسعر الدقيق، بروتين 27، في السوق المحلي، ليصل إلى 10.000 جنيه للطن مقابل 10.300 جنيه، وأسعار الردة محلي شهدت لدى التاجر استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 6.100 جنيها.

المصدر: القاهرة 24