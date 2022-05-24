مدير شركة يتحدث عن بناء فنادق روسية في مكة المكرمة

كشف إلياس غيمادوف مدير شركة الإنشاءات روسية تحمل اسمه عن تطلعاته للتعاون مع الشركات من الدول العربية، كذلك عن مشاريع يعمل على تنفيذها في السعودية تهم المسلم من روسيا.

وردا على سؤال حول الخطط للتعاون مع شركات في الدولية العربية، قال غيمادوف لـRT خلال مشاركته في قمة "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022" المنعقدة في جمهورية تتارستان الروسية: "بالطبع لدينا خطط، أعمل في مجالات مختلفة لذلك لن يقتصر التعاون على مجال العمارة (البناء) فقط، ومن الخطط الموضوعة إنشاء مشروع في السعودية وقد وضعت خطة عمله".

وأضاف: "وبالحديث عن ذلك (المشروع) فقد سافر شريكي اليوم إلى السعودية لعقد لقاءات منسقة والعمل على المشروع من المملكة أما أنا فمن هنا (روسيا)".

وعن طبيعة المشروع، قال إن "أحد المشاريع يتعلق بخدمات الحج والعمرة نريد بناء فنادق (في المملكة) تقدم خدمات عالية الجودة وفقا لتقاليد الشعوب الروسية المسلمة ومطبخها التقليدي".

وفيما يتعلق بمدى فعالية المشروع، تمت الإشارة إلى أن مكة المكرمة في السعودية يزورها قرابة نصف مليون روسي سنويا، ومسلمون من دول رابطة الدول المستقلة.

وتنشط شركة "إلياس غيمادوف" في مجال الإنشاءات، والآن تبحث عن مستثمرين لمشروعه في مكة المكرمة من أجل إقامة سكن يلبي طلبات السياح والحجاح من روسيا.

المصدر: RT