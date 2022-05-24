السعودية.. جمعية حماية المستهلك ترصد أسعار عشرات السلع الغذائية وتكشف عن ارتفاع أسعار 80 منها

أعلنت جمعية حماية المستهلك في السعودية عن رصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر أبريل 2021، وقارنتها مع أسعار شهر أبريل 2022، لافتة إلى ارتفاع أسعار 80 سلعة منها.

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وفي بيان لها، أوضحت الجمعية قائلة: "ضمن جهود جمعية حماية المستهلك المستمرة في رصد ومقارنة أسعار السلع والمنتجات المختلفة، قامت الجمعية برصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر إبريل 2021 ومقارنتها مع أسعار شهر إبريل 2022".

وأشارت الجمعية إلى أنه تبين معها جراء الرصد، النتائج الآتية: "

- أولا: ارتفعت أسعار 80 سلعة غذائية (حسب تقرير متوسط أسعار السلع الصادر عن هيئة الإحصاء) من أصل 89 ما يعادل (89.8%) من السلع ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021).

- ثانيا: حافظت سلعة واحدة على نفس السعر مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021 ).

- ثالثا: انخفاض سعر 8 سلع من أصل 89 ما يعادل (8.9%) من السلع انخفض سعرها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021).

- رابعا: بلغ متوسط نسبة الارتفاع الكلي في الأسعار لكافة السلع (89 سلعة) 10.8% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021)".

كما نشرت الجمعية المجموعات الغذائية ونسبة الارتفاع ما بين الفترتين لكل مجموعة.

ضمن جهود جمعية حماية المستهلك المستمرة في رصد ومقارنة أسعار السلع والمنتجات المختلفة.

قامت الجمعية برصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر ابريل 2021 ومقارنتها مع أسعار شهر ابريل 2022؛ رابط الخبر⬇️:https://t.co/GmdzR0nXNkpic.twitter.com/acPfZctkGx — جمعية حماية المستهلك (@cpaksa) May 24, 2022

وأكدت جمعية حماية المستهلك "متابعتها باهتمام لكل ما يتعلق بقضايا المستهلك في المملكة"، مشيرة إلى أنه "وبحسب اختصاصها، واصلت أعمالها وتنفيذ خطتها الاستراتيجية المعتمدة طوال الفترة الماضية وقامت بتطوير خدماتها وبرامجها التوعوية، بالإضافة إلى رفع التوصيات والمقترحات والتحديات إلى الجهات الحكومية المعنية ذات السلطة التشريعية والرقابية في حدود صلاحياتها، حيث أنه ليس لديها أي سلطة تشريعية أو رقابية تخولها باتخاذ أي قرارات ذات علاقة بموضوع الأسعار. وأكدت أن الجهات الحكومية المعنية تتابع وتدرس باهتمام هذه المواضيع بشكل مستمر".

ورأت الجمعية أن "للمستهلك دورا كبيرا في الحد من ارتفاع الأسعار، ويمثل قوة تستطيع السيطرة على ذلك، متى ما تكاتف المستهلكون".

ووجهت نصيحة لمجتمع المستهلكين في ظل وفرة الخيارات، بـ"الحرص على مقارنة الأسعار والبحث عن البدائل التي تلبي احتياجاتهم وتستمر الجمعية بنشر مقارنات ومتوسطات الأسعار للسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والسيارات على موقعها الإلكتروني".

المصدر: RT