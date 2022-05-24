"سامسونغ" تكشف عزمها استثمار مبلغ خيالي في أشباه الموصلات والعلوم الحيوية

كشفت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات، اليوم الثلاثاء، أنها ستستثمر 450 تريليون وون (نحو 355 مليار دولار أمريكي) في أشباه الموصلات والعلوم الحيوية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

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وأوضحت شركة "سامسونغ" أنها "ستنفق 360 تريليون وون، أو 80% من الاستثمار، للبحث والتطوير، ورعاية المواهب في كوريا الجنوبية، وخاصة في صناعة الرقائق المتقدمة"، حيث يزيد الاستثمار المخطط لها بمقدار 120 تريليون وون من إجمالي 330 تريليون وون استثمرته سامسونغ خلال السنوات الخمس الماضية، إذ أنها اختارت أشباه الموصلات والعلوم الحيوية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال من الجيل التالي كمحركات نمو مستقبلية لعملاق التكنولوجيا.

وأكدت الشركة أنها ستواصل الاستثمار بقوة في صناعة أشباه الموصلات التي واجهت نقصا مزمنا في الرقائق خلال السنوات القليلة الماضية، وإيجاد أسواق جديدة لمزيد من النمو، مشددة على أنها ستعمل على ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق العالمي لرقائق الذاكرة وستحاول، في نفس الوقت، تحسين أعمالها في مجال تصنيع الرقائق التعاقدية التي تتخلف كثيرا عن "TSMC".

وأعربت "سامسونغ" عن توقعاتها بأن يدفع الاستثمار لرعاية نظام بيئي فابليس في كوريا الجنوبية، النمو في السيارات الكهربائية والمصانع الذكية والروبوتات والأجهزة المنزلية الذكية، إذ أنه سيتم استخدام الاستثمار الموعود جزئيا لتأمين آلات تصنيع الرقائق المتقدمة من شركة "أيه أس أم أل" القابضة، الشركة الرائدة في العالم في صناعة معدات الطباعة الضوئية، وغيرها، وفق وكالة "يونهاب".

المصدر: "يونهاب"